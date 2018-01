Consiglio Bari, eletto nuovo presidente

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Il Consiglio comunale di Bari ha eletto oggi alla prima votazione il nuovo presidente dell'assemblea. E' Michelangelo Cavone, 40 anni, del Pd.

Subentra a Pasquale Di Rella che a dicembre scorso aveva lasciato il Partito democratico e una settimana fa si era dimesso dall'incarico accusando la maggioranza di "imbavagliare" le minoranze in Consiglio. Cavone è stato eletto con 24 voti favorevoli (il minimo sufficiente a raggiungere la maggioranza qualificata dei 2/3) mentre l'opposizione non ha partecipato al voto accusando il centrosinistra di non avere condiviso la scelta del nome.

Attualmente Cavone ha la delega di consigliere metropolitano alla viabilità e alle infrastrutture, incarico rimetterà nella mani del sindaco metropolitano Antonio Decaro.