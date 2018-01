Ilva: nuovo manifesto Genitori Tarantini

(ANSA) - TARANTO, 10 GEN - Da oggi e per due settimane, un nuovo manifesto dei Genitori tarantini apparirà sulle fioriere pubblicitarie di tutti i quartieri di Taranto. La frase riportata è: "Costruiamo una comunità che dica NO alla strage per la Sragion di Stato. Nessun passo indietro". Un modo, osservano i Genitori Tarantini, per richiamare "alle proprie responsabilità il Governo della nazione, da sempre disattento ed incurante della salute dei cittadini, dell'ambiente e del futuro di Taranto". Il riferimento è "all'emergenza ambientale e sanitaria causata negli anni - dicono i Genitori Tarantini - dalle emissioni inquinanti dell'Ilva". La frase pone l'accento anche "sull'ormai smarrito senso di comunità - viene evidenziato - da parte dei tarantini, caduti nell'ignobile trappola dal marcio sapore ricattatorio proposto dall'alto: salute o lavoro? Quale attività che arriva ad uccidere e a far soffrire i bambini può essere definita lavoro?".