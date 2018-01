Ilva: Emiliano chiede rinvio voto odg

(ANSA) - BARI, 09 GEN - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiesto al Consiglio regionale di rinviare la votazione degli ordini del giorno sull'Ilva presentati da Sinistra Italiana, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, che tra l'altro chiedono il ritiro del ricorso al Tar contro il decreto del Governo e nel caso dei grillini la chiusura dello stabilimento. "Eventuali voti ora potrebbero dare la scusa al Governo per chiudere trattativa - ha detto - Propongo quindi un atto di compromesso utile al Consiglio: a fronte del rinvio porterò in Aula il testo della bozza dell'accordo con il governo per essere autorizzato dal Consiglio a firmarlo". Ad Emiliano ha replicato il consigliere di Sinistra Italiana, Mino Borraccino, ribadendo la volontà di votare oggi l'ordine del giorno.