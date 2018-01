Fumetti, torna Lady Mafia

(ANSA) - BARI, 9 GEN - Torna Lady Mafia, il controverso fumetto che al suo esordio fece discutere, dal Parlamento a Libera, dagli appassionati del settore ai semplici curiosi.

Con la copertina curata dal maestro Mario Milano, disegnatore Tex per la Sergio Bonelli Editore, Lady Mafia, fumetto noir della Cuore Noir Edizioni, torna disponibile in libreria e nei negozi di settore a tra pochi giorni con un nuovo e graffiante episodio: Sexy Mafia. Si tratta - riferisce una nota della casa editrice - di una graphic novel che, seppur legata alla miniserie che fece il suo esordio nel 2014, ne è indipendente e non ne presuppone la lettura. Sexy Mafia apre infatti una porta sul passato di Veronica De Donato, di origini pugliesi, raccontandone gli anni trascorsi in Veneto al servizio del Pakkiano, capo della mala locale, e tutte le motivazioni che l'hanno portata a diventare un killer infallibile e spietato prima, e una boss poi. I disegni sono di Mirko Cusmai, che assieme a Pietro Favorito ha curato anche la sceneggiatura.