Regione,soldi a imprese confiscate mafia

(ANSA)- BARI, 8 GEN - "Un incentivo all'antimafia sociale" e "un sogno che si realizza" proprio come "l'aveva immaginato più volte il suo ideatore", Stefano Fumarulo, dirigente della Regione Puglia impegnato nelle politiche di contrasto alla criminalità, morto a 38 anni.Così il governatore pugliese Michele Emiliano e l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Mazzarano,hanno presentato - è intervenuta anche il vicepresidente di Libera Daniela Morcone - la nuova edizione di Nidi, l'avviso con cui l'ente mette a disposizione 54 mln di euro per l'autoimpiego delle fasce più deboli, con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile, estendendo però la misura, "per la prima volta in Italia", anche alle imprese confiscate alla mafia e affidate ai dipendenti e alle cooperative assegnatarie di immobili confiscati.

L'innovazione è il frutto della collaborazione tra Regione e l'associazione di don Ciotti, Libera, che il 21 marzo a Foggia terrà la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie