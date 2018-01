S7 Airlines, Bari-Mosca in 4 ore

(ANSA) - BARI, 05 GEN - Con una spesa di 200 euro e un volo di circa quattro ore, dal prossimo 24 giugno, sarà possibile raggiungere Mosca da Bari, una volta a settimana e ogni domenica, grazie al vettore russo 'S7 Airlines' che opererà il nuovo collegamento diretto di linea con un aeromobile 'B737-800' in configurazione Business e Economy. I biglietti sono già in vendita. A dare l'annuncio, oggi a Bari, sono stati il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente di Aeroporti di Puglia (Adp), Tiziano Onesti, il console onorario della Federazione Russa a Bari, Michele Bollettieri, con rappresentanti di Comune, Pugliapromozione, della diocesi ed il priore della Basilica di San Nicola, padre Distante.

Emiliano ha sottolineato "il lavoro di squadra" per questo "risultato: un volo agevolato - ha rilevato - dall'apertura ecumenica della città perché tutti gli elementi si fondono in un equilibrio che poi è culminato nell'evento del viaggio delle reliquie di San Nicola prima a Mosca e poi a San Pietroburgo".