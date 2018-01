Gasdotto: Tap valuta danni blocco betoniere, 'denunceremo'

(ANSA) - LECCE, 5 GEN - In merito al blocco stradale di attivisti no Tap che ieri a Melendugno ha impedito a due betoniere di raggiungere il cantiere del pozzo di spinta del microtunnel a San Basilio, il country manager per l'Italia di Tap, Michele Elia rende noto che la multinazionale che sta realizzando l'approdo del gasdotto in Salento "sporgerà denuncia per i fatti che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività in cantiere causando gravi danni materiali, in ordine ai quali la società si riserva ulteriori iniziative legali".

"I due mezzi di una ditta salentina che trasportavano calcestruzzo, prodotto anch'esso da un'azienda locale - precisa una nota - hanno fortunosamente potuto liberarsi del carico, ormai inservibile per le attività di costruzione, prima che si producessero danni irreparabili ai macchinari".

"Abbiamo piena fiducia nella capacità della magistratura e delle forze dell'ordine nell'individuare gli ideatori e i responsabili di questi gravi fatti", conclude Elia. La società fa sapere, inoltre, che i lavori per la realizzazione del pozzo di spinta del microtunnel sono regolarmente ripresi questa mattina. Al momento risultano "gettati" più della metà dei pali secanti necessari a definire il perimetro stagno del pozzo.(ANSA).