Befana: clown e supereroi in Ospedale

(ANSA) - FOGGIA, 5 GEN - Clown dottori, supereroi e befana in corsia: è quello che è avvenuto nelle corsie degli Ospedali Riuniti di Foggia dove grazie ai volontari della associazione foggiana 'Il cuore' i bambini ricoverati hanno trascorso dei "momenti di vera magia". "Per i bambini ricoverati vedere Superman e Spiderman calarsi dall'alto - racconta Jole Figurella, presidente 'Il Cuore' Foggia - è stato un sogno a occhi aperti, che ha reso speciali le ultime giornate natalizie". Il camper della befana è arrivato nel cortile degli Ospedali Riuniti poco dopo le 10.00, con le sue decorazioni colorate, le coperte e i fiocchetti rossi alle finestre.

All'interno, tra cuscini a forma di gatto, scope e giocattoli, Superman e Spiderman. Non pupazzi, ma specialisti della squadra speciale dei tecnici del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), supereroi in carne e ossa per un giorno.

Accompagnati da Moto Moto e dagli altri Clown dottori de Il Cuore Foggia, hanno regalato sorrisi e doni ai bambini