ANSA/ Ilva:Emiliano esclude Calenda,tratto solo con Gentiloni

(di Vincenzo Chiumarulo) (ANSA) - BARI, 05 GEN - Dopo la proposta di Protocollo di intesa sull'Ilva inviata nei giorni scorsi dall'Esecutivo agli enti locali, il governatore pugliese Michele Emiliano apre alla trattativa sul Piano ambientale impugnato da Regione e Comune di Taranto, ma indica come unico interlocutore possibile il premier Gentiloni e lancia la proposta di fare entrare Acquedotto pugliese nel capitale del nuovo siderurgico.

"Un impegno a lavorare in modo positivo non può che essere preso da Gentiloni in persona", dice invitando il ministro 'tecnico' Calenda a farsi da parte perché, spiega "ha tentato di soffocare i nostri diritti: non glielo perdonerò mai". Da Palazzo Chigi, però, si fa sapere che sono sempre disponibili a incontrare Emiliano se ciò può contribuire ad una soluzione, ma solo una volta che sarà ritirato il ricorso presentato da Comune e Regione. Un fronte, questo, su cui Emiliano ha aperto uno spiraglio. Facendo notare che "siamo a buon punto" se "raggiungiamo un accordo" per l'apertura al processo di decarbonizzazione con cui si "parta almeno" sui due altiforni da ristrutturare; e per l'applicazione della legge regionale pugliese sulla previsione del danno sanitario (Vds). "Stiamo chiedendo al governo di rispettare le leggi, la Costituzione e la salute dei cittadini - ha detto il governatore - e se avremo queste garanzie, nessuno di noi ha intenzione di mantenere in piedi un contenzioso che non abbia un significato di tutela della salute delle persone". Le intenzioni di Emiliano, però, non piacciono al segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, che sulla volontà di escludere dalla trattativa i ministeri dello Sviluppo economico e del Mezzogiorno, addebita al governatore la responsabilità di "giocare allo sfascio". Ma Emiliano assicura di volere firmare "presto" un atto, "meglio se un Accordo di programma", dal sapore "storico".

Perché per "la prima volta - sottolinea - Regione e Comune entrano nella governance di un fenomeno, quello dell'Ilva, dal quale gli enti locali sono stati sempre esclusi". Anche per questo annuncia appunto l'intenzione di proporre alla "nuova proprietà del siderurgico" l'ingresso dell'Acquedotto pugliese "nel capitale dell'Ilva, con riferimento alla depurazione delle acque e sia pure con una quota simbolica". E immagina che "sarebbe un gesto di grande intelligenza della nuova compagine sociale concedere a Regione e Comune di Taranto un consigliere di amministrazione" che partecipi a "tutte le questioni più importanti legate alle attività della fabbrica". Questo, rileva Emiliano, trasformerebbe l'Ilva da "castello segreto a castello di vetro". Per il governatore, dunque, è questo l'unico percorso da seguire perché "la pazienza dei tarantini si è esaurita", e "serve un radicale cambiamento di prospettiva".(ANSA).