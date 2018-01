Manifesto 'no vax' a Bari, sindaco

(ANSA) - BARI, 04 GEN - Una grande siringa pronta a iniettare un inquietante liquido viola e poi l'avvertimento: "I vaccini possono avere effetti collaterali gravi. E se capitasse proprio a te? Informati". E' quanto si legge su un grande manifesto affisso in una via centrale di Bari e postato sulla bacheca Facebook del sindaco, Antonio Decaro, da un pediatra barese che ha scattato una foto al cartellone 'no vax'. Il pediatra ha evidenziato la sua indignazione per aver concesso lo spazio a un messaggio che contribuisce a vanificare gli sforzi di tanti medici che sono in trincea contro chi mina la salute pubblica, opponendosi agli obblighi vaccinali. Ma il sindaco ha replicato tramite il suo staff che il Comune "non ha titolo a svolgere una verifica preventiva dei messaggi pubblicitari" poiché "sarebbe lesivo della libertà di espressione e di quella economica". La presenza del manifesto è stata segnalata al ministero della Salute che, ha a sua volta allertato i Nas che stanno compiendo verifiche sull'autore del manifesto.