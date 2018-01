Influenza: Puglia,3 morti e 6 casi gravi

(ANSA) - BARI, 4 GEN - Tre decessi e sei ammalati ricoverati in gravi condizioni in rianimazione a causa dell'influenza in Puglia. I dati sono forniti dall'Osservatorio epidemiologico regionale pugliese. Le vittime sono tre uomini pugliesi ricoverati a Bari: un 58enne affetto da ipertensione, un 86enne e un 73enne affetti entrambi da diverse patologie.

Sono invece ricoverati in diversi nosocomi pugliesi i sei pazienti in gravi condizioni, quattro dei quali sono stati trasferiti stamattina dall'ospedale San Paolo di Bari alla rianimazione del Policlinico. "Nelle prossime due settimane ci aspettiamo il picco dei casi di influenza in Puglia", spiega il direttore del dipartimento delle Politiche della Salute della Regione Puglia, Giancarlo Ruscitti.