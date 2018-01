Sequestro 600 kg droga Salento,2 arresti

(ANSA) - LECCE, 2 GEN - Due motovedette veloci del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari hanno intercettato la scorsa notte a poche miglia al largo di San Cataldo, nel Salento, un gommone che a tutta velocità, all'alt imposto dei militari, ha tentato di prendere il largo verso il canale d'Otranto. Il gommone è stato bloccato dopo un breve inseguimento e a bordo sono stati trovati più di 600 chilogrammi di marijuana, suddivisi in 41 involucri di varie dimensioni, che avrebbero potuto far fruttare sul mercato più di sei milioni di euro. I due scafisti, un 37enne brindisino e un 54enne albanese di Valona, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. Il gommone è stato sequestrato e condotto agli ormeggi ad Otranto.