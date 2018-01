Tennis: Fabbiano subito eliminato a Doha

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Inizio d'anno sfortunato per Thomas Fabbiano, condizionato da un problema fisico alla schiena e sconfitto all'esordio nel "Qatar ExxonMobil Open" in corso sul cemento di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Il 28enne pugliese, n.73 Atp, ha ceduto 6-4 6-3 al georgiano Nikoloz Basilashvili, n.59 del mondo. Martedì sarà la volta degli altri tre giocatori italiani in gara: Matteo Berrettini, Stefano Travaglia e Paolo Lorenzi.