Capodanno, a Bari festa con Mengoni

(ANSA) - BARI, 1 GEN - Festa fino all'alba a Bari dove per salutare l'arrivo del 2018 e la fine del 2017 è andato in scena lo spettacolo prodotto da Radionorba, "Insieme nel 2018" con Marco Mengoni e il dj Gabry Ponte. Circa 1.300 persone - secondo fonti degli organizzatori dell'evento - hanno aspettato il nuovo anno in Piazza Prefettura. Lo spettacolo è cominciato dopo l'omaggio a Piccinni, con l'ouverture de "La Cecchina". Nella scaletta del cantante viterbese i suoi più grandi successi, da "Pronto a correre" a "Parole in circolo", passando per "Guerriero", "In un giorno qualunque", "Essenzale" e l'ultimo remix di "Onde". Cinquanta minuti di fila prima di lasciare spazio all'arrivo del nuovo anno con tutta la squadra di Radionorba sul palco. Poi di nuovo Mengoni per oltre un'ora: all'una di notte il cantante ha lasciato il palco per dare spazio alla musica dance, con Gabry Ponte.Anche lui ha suonato i suoi più grandi successi.Lo spettacolo, a è stato trasmesso in diretta in tv su Telenorba e Radionorba Tv e in radio su Radionorba.