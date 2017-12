Capodanno in piazza senza vetro,Decaro

(ANSA) - BARI, 31 DIC - Per motivi di sicurezza a Bari, come in molte altre città italiane in cui il Capodanno si festeggia con concerti in piazza, stanotte non sarà possibile brindare stappando la bottiglia di spumante per strada perchè una ordinanza vieta l'uso del vetro. Per questo il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha postato un video su Fb con le istruzioni per travasare lo spumante dalla bottiglia originale ad una meno elegante ma più sicura in plastica che chiunque potrà portarsi dietro. 'Rinunciare al brindisi in piazza? giammai! ecco una soluzione' è il titolo del video. Nella sua stanza al Comune, armato dell'occorrente e di un imbuto mostra l'operazione augurando ai cittadini un inizio 2018 in sicurezza e tranquillità.

La festa di San Silvestro a Bari si terrà come di tradizione in piazza Prefettura dove, dinanzi al palazzo del Comune è stato allestito un palco che ospiterà il concerto di Marco Mengoni e il dj set di Gabry Ponte organizzato da Radionorba.