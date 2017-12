Bari calcio, buon anno squadra su Fb

(ANSA) - BARI, 31 DIC - Oltre 10.000 visualizzazioni per gli auguri di buon anno che i giocatori del Bari hanno inviato ai tifosi attraverso un video-clip sulla pagina ufficiale del club su Facebook. Il messaggio è stato presentato anche in albanese dal centrocampista Basha e in inglese dal terzino Anderson, e nel filmato sono comparsi tra gli altri anche Improta, Cissè e Diakitè.

La squadra riprenderà la preparazione lunedì 8 gennaio, in vista del primo impegno dell'anno nuovo contro il Cesena in trasferta in terra romagnola.