Ilva: Regione e Comune, modifica Dpcm

(ANSA) - BARI, 30 DIC - "Un atto giuridicamente rilevante che modifichi il Dpcm che contiene il Piano ambientale Ilva nella direzione richiesta da Regione Puglia e Comune di Taranto": è quanto proporranno il governatore Michele Emiliano e il sindaco Rinaldo Melucci sulla base "della disponibilità del Mise" ad elaborare un documento in questa direzione. Ma fino alla stipula di questa intesa, il ricorso al Tar "non verrà ritirato". E la richiesta di sospensiva revocata, ha detto Emiliano, "potrà essere reiterata, in qualunque momento se si blocca la trattativa". Lo hanno annunciato dopo una riunione con i rispettivi staff tecnici nella sede della Regione. "Ora - ha spiegato Emiliano - aspettiamo la convocazione dal presidente del Consiglio Gentiloni, perché io e il sindaco gli andremo a consegnare le ipotesi su cui intendiamo lavorare, e chiediamo al presidente del Consiglio che dia personalmente gli indirizzi di lavoro ai vari uffici tecnici", perché la sua "terzietà è l'unica garanzia della buona prosecuzione del lavoro".