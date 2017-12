++ Ilva: oggi versa 30 mln a fornitori indotto pugliese ++

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Ilva sta adempiendo ai pagamenti dei debiti esigibili verso i fornitori dell'indotto pugliese" ed "entro la giornata di oggi sarà saldato tutto lo scaduto accumulato fino al 10 dicembre 2017 per un ammontare di oltre 30 milioni di euro che rappresenta la quasi totalità delle cifre esigibili mentre il pagamento di una piccola parte residuale, avverrà a seguito delle verifiche necessarie previste, nei primi giorni di gennaio". E' quanto comunica l'azienda in amministrazione straordinaria in una nota. "Questa somma va ad aggiungersi ai 220 milioni di euro che Ilva ha già versato dall'inizio dell'anno a oggi per un totale di oltre 250 milioni di euro pagati nel 2017 alle imprese del territorio pugliese", aggiunge

il gruppo, spiegando che "le risorse sono state individuate

grazie alla disponibilità del Governo a finanziare la fase

gestionale che precede il closing dell'operazione con il nuovo

investitore e di Banca Intesa SanPaolo che ha anticipato al mese

di dicembre l'erogazione delle somme che erano previste per

gennaio 2018". "La società pur nelle difficoltà economiche, sta compiendo ogni possibile sforzo per onorare tutti gli impegni e dare

serenità e fiducia alle imprese del territorio", conclude Ilva.