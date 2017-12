Incidenti in Bari-Foggia, daspo per 9

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Gli agenti di Polizia hanno denunciato nove persone coinvolte in episodi che si sono verificati nel corso dell'incontro di calcio Bari-Foggia. Nei confronti dei nove tifosi - sei del Foggia e tre del Bari - sono stati adottati anche provvedimenti amministrativi di daspo per un periodo di tre anni. Gli episodi in questione riguardano il fitto lancio di oggetti, compresi petardi, che si è verificato subito dopo il gol che ha sancito la vittoria del Bari per 1 a 0 nel corso della partita disputata lo scorso 26 novembre nello stadio San Nicola, nel capoluogo pugliese, tra le squadre del Bari e del Foggia. In particolare, un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi del Foggia è esploso vicino ad uno steward, che ha arginato il tentativo di alcuni tifosi del Bari di avvicinarsi pericolosamente al settore ospiti con il fine di provocare i tifosi foggiani, procurandogli ferite.