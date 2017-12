Ilva:petizione cittadini per ricorso Tar

(ANSA) - TARANTO, 28 DIC - Un gruppo di cittadini, tra cui il presidente di Peacelink Alessandro Marescotti, l'attivista ambientale Fabio Millarte e le pediatre Annamaria Moschetti e Maria Grazia Parisi, ha lanciato una raccolta firme per sostenere il ricorso al Tar del Comune di Taranto e della Regione Puglia contro il DPCM del 29 settembre 2017 "che - osservano i promotori - offre ad ArcelorMittal tempi lunghissimi per la messa a norma degli impianti dell'Ilva". La petizione online è chiamata #Stopaldecretoilva-Manda la tua firma al ministro Calenda. "Vivresti - è scritto nel documento da inviare al ministro dello Sviluppo Economico - in una città dove chi inquina è difeso da uno scudo penale? Noi cittadini sosteniamo il ricorso al Tar presentato dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia. Il nostro è un appello civico privo di ogni coloritura politica. Mira solo a contrastare l'inaudito tentativo del Governo di garantire fino al 2023 l'immunità penale di chi gestirà l'Ilva".