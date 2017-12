Calcio: Foggia-Frosinone 1-2

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Vittoria in rimonta e di misura per il Frosinone, nello stadio Pino Zaccheria di Foggia. I ciociari si sono imposti per 2-1, dopo essere andati sotto al 40' per effetto della rete di Beretta, su servizio di Floriano. C'è voluta una doppia prodezza di Daniel Ciofani per ristabilire le gerarchie e condannare i 'satanelli' guidati da Giovanni Stroppa alla sconfitta. L'attaccante ospite ha fatto centro prima al 18' della ripresa, su passaggio di Ciano, poi al 32', ben servito da Soddimo. Inutile l'assalto finale dei rossoneri pugliesi: il risultato non è più cambiato. (ANSA).