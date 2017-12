Pres.te consiglio Bari, sedute mattutine

(ANSA) - BARI, 27 DIC - Far svolgere le sedute del consiglio comunale in mattinata, a partire dalle 9, per diminuire, se non proprio azzerare, i costi relativi al pagamento dello straordinario per il personale comunale, nonché, almeno in parte, il rimborso degli oneri retributivi e contributivi ai datori di lavoro privati: è la proposta di riduzione dei costi della politica che il presidente del consiglio comunale di Bari, Pasquale Di Rella, intende avanzare e che preannuncia in una lettera inviata al sindaco e all'intera assemblea. La proposta, scrive Di Rella, sarà fatta nella prossima conferenza dei capigruppo, quando chiederà anche di calendarizzare 1-2 sedute ordine alla settimana del consiglio comunale per consentire "la discussione dei tanti - ed importanti - argomenti giacenti da troppi mesi all'ordine del giorno dei lavori e l'azzeramento dell'arretrato". "E' giunto il tempo - conclude Di Rella - che ciascuno si assuma le proprie responsabilità dinanzi alla cittadinanza".