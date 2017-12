Nigeriano pestato,esclusa pista razziale

(ANSA) - BARI, 26 DIC - Ci sarebbe un litigio personale per futili motivi alla base dell'aggressione, avvenuta la notte di Natale, ai danni di un cittadino nigeriano di 27 anni, picchiato sotto la sua abitazione nel rione Libertà di Bari. La Polizia che indaga sul pestaggio esclude, per il momento, la pista razziale e anche un'aggressione legata a un regolamento di conti per fatti di criminalità. La vittima, sentita ieri dagli agenti della Squadra Mobile, avrebbe fornito i primi elementi utili a ricostruire tempi e modalità di quella che sembra una vera e propria spedizione punitiva. L'uomo, residente al quartiere Libertà da alcuni anni con la famiglia, sarebbe stato raggiunto sotto casa da un gruppo di una ventina di persone a causa di un litigio avuto poco prima con uno di loro. Sarebbe stato quindi pestato a sangue con calci e pugni, riportando fratture varie, ferite sul volto e anche una lieve lesione alla colonna vertebrale. Soccorso dal 118 è stato portato in codice rosso al Policlinico, ma non è in pericolo di vita.