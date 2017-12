Esplode Postamat, ladri messi in fuga

(ANSA) - FOGGIA, 25 DIC - E' andata male ad una banda di ladri che la notte scorsa ha tentato di portar via il denaro contenuto nello sportello Postamat dell'ufficio postale di via Crostarosa a Foggia, sportello che poco prima i malfattori avevano fatto saltare in aria con esplosivo. Sul posto è intervenuta infatti una pattuglia di carabinieri, ai quali aveva dato l'allarme un cittadino che aveva udito il 'botto'. I militari hanno messo in fuga i ladri, che si stavano impossessando del denaro all'interno dell'ufficio postale, recuperando parte della refurtiva, circa 2.800 euro in contanti.

I carabinieri hanno accertato che i ladri, dopo aver fatto esplodere il Postamat, erano entrati nell'ufficio con il metodo classico della 'spaccata', sfondando la porta d'ingresso con un'auto risultata rubata il giorno precedente. I ladri sono fuggiti a bordo di una vettura di grossa cilindrata.