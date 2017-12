Pirata della strada uccide 47enne romeno

(ANSA) - FOGGIA, 23 DIC - Un 47enne di nazionalità romena è morto dopo essere stato travolto da un pirata della strada. E' avvenuto ieri sera in via Sprecacenere, alla periferia di Foggia. Al vaglio degli investigatori che indagano sull'omicidio stradale, ci sono le posizioni di alcune persone, fra le quali un connazionale della vittima.

Il cadavere del 47enne è stato notato da alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre a sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso, sono intervenuti per i rilievi agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima camminava lungo il ciglio della strada quando è stata colpita in pieno da una Citroen Saxo. L'auto, risultata rubata alcune settimane fa, è stata abbandonata sul luogo dell'incidente dall'uomo che era alla guida, il quale è fuggito riuscendo far perdere le proprie tracce.