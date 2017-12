Hanno 20 chiavi alterate, tre denunciati

(ANSA) - MATERA, 23 DIC - Tre uomini residenti in provincia di Bari - tutti con precedenti penali - sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri che, alla periferia di Matera, li hanno trovati in possesso di 20 chiavi per serrature di vario tipo, alcune anche modificate. I tre erano a bordo di un'auto fermata durante un servizio di controllo del territorio disposto proprio per prevenire i furti in occasione delle festività natalizie.