Scuola medicina Bari,riti sacri e musica

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Riti sacri e musica stamani nell'aula magna della Scuola di Medicina e chirurgia dell'università di Bari per il tradizionale scambio di auguri per il Natale, "occasione - ha ricordato il presidente della scola, Loreto Gesualdo - in cui ci si ritrova con i propri cari, gli amici, le persone con le quali non ci si vede spesso. Per noi medici è fondamentale - ha aggiunto - che sia garantita la massima serenità ai nostri pazienti, e ritrovarsi con la comunità accademica e studentesca è sicuramente un momento di grande crescita'. Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, la musica cantata e suonata dagli studenti della scuola ha intrattenuto il folto pubblico (docenti, dipendenti e istituzioni). Tra gli intervenuti, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, il rettore dell'Università, Antonio Felice Uricchio, che si è cimentato al pianoforte suonando un brano natalizio, e il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero/universitaria, Giancarlo Ruscitti.