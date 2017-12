Ilva:Cgil Puglia a Emiliano,recuperi lucidità frasi e azioni

(ANSA) - BARI, 22 DIC - "In epoca di fake news ce n'è una diffusa oggi sui giornali che vorrebbe i lavoratori dell'Ilva di Taranto non seguire i sindacati confederali. Sindacati poi definiti poco attenti alle tematiche ambientali e della salute.

Non fa onore che a diffondere queste fake news sia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Lo invitiamo a recuperare lucidità nelle affermazioni e nelle sue azioni".

Lo dichiara in una nota il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, riferendosi ad alcune dichiarazioni del governatore pugliese sui rapporti tra sindacati e lavoratori in merito alla vicenda Ilva.

" A tutela dei 12mila operai che all'Ilva lavorano, cui si sommano quelli dell'indotto - prosegue Gesmundo - che alle ultime elezioni per le Rsu, a proposito di fiducia, hanno assegnato alle categorie confederali oltre l'83% dei voti.

Faccia il suo lavoro Emiliano, senza scegliersi interlocutori di comodo, e lasci a chi compete il ruolo della rappresentanza dei lavoratori che svolgiamo al massimo del nostro impegno".

Quanto al ricorso al Tar presentato dalla Regione Puglia, Gesmundo ribadisce le preoccupazioni già espresse. "Sosteniamo l'indispensabilità di un dialogo con il territorio fin dall'inizio della vertenza - afferma il sindacalista - perché appunto è materia politica e non dei tribunali. Senza nessuno sconto su ambientalizzazione e difesa della salute di chi lavora e vive a Taranto. Affermare il contrario è solo bassa propaganda che in tempi di campagna elettorale alimenta più che legittimi sospetti. I problemi sono seri e urgenti - conclude Gesmundo - c'è il tempo per recuperare un ruolo di responsabilità da parte di tutti i soggetti in campo". (ANSA).