Attentato contro auto moglie sindaco

(ANSA) - CAROVIGNO (BRINDISI), 22 DIC - Un attentato incendiario è stato compiuto stamani a Carovigno contro l'auto della moglie del sindaco, Carmine Brandi. Le fiamme non si sono estese grazie all'intervento di un vicino che ha dato l'allarme.

I fatti si sono verificati dinanzi all'abitazione del primo cittadino, dove era parcheggiata la vettura, una Citroen C3.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Non è il primo atto intimidatorio che viene compiuto a Carovigno dove, dopo un periodo di tregua, sono ripresi gli attentati. "La situazione di Carovigno - scrive in una nota la prefettura di Brindisi - è da tempo all'attenzione del prefetto e forte è l'impegno delle forze di polizia nel monitorare e controllare le attività illecite e le eventuali e possibili interferenze di gruppi malavitosi sull'attività delle pubbliche amministrazioni". "Ho espresso al sindaco Brandi - afferma il prefetto, Valerio Valenti - la conferma del massimo impegno di tutte le componenti impegnate nell'attività di prevenzione e repressione dei reati".