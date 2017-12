Aqp:da Bei 200mln per Piano investimenti

(ANSA) - BARI, 22 DIC - E' stato perfezionato oggi a Bari un finanziamento di 200 milioni di euro della Banca europea per gli investimenti (Bei) a favore di Acquedotto pugliese (Aqp), il più grande operatore di servizi idrici integrati nel Sud Italia.

L'operazione, rivolta a finanziare il Piano di investimenti 2017-2022, ha la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), il pilastro del Piano di investimenti per l'Europa, conosciuto con il nome di 'Piano Juncker'.

Nel dettaglio, gli investimenti programmati - si legge in una nota - mirano ad incrementare ulteriormente la dotazione idrica pro-capite, ridurre le perdite, assicurare nel tempo livelli ottimali di efficienza delle opere gestite e incrementare la copertura del servizio idrico e fognario nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.