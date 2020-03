Incidenti stradali: investita su provinciale, morta

(ANSA) - GAVI (ALESSANDRIA), 29 MAR - Una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto, a Gavi (Alessandria), mentre percorreva a piedi la provinciale che conduce a Serravalle. L'incidente è avvenuto in località Crenna, nella zona della galleria. La vittima, Nadia Ferrari, che fino a qualche tempo fa aveva lavorato come infermiera all'ospedale di Novi Ligure, abitava in Pratolungo.

A investirla con l'auto operatore sanitario, anche impegnato a Novi. L'uomo ha prestato i soccorsi mettendo anche in pratica le manovre di rianimazione, ma inutilmente.

L'incidente è avvenuto in un tratto di strada al buio. (ANSA).