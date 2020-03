Coronavirus: guarigioni in Piemonte, con oggi sono 75

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Continua a crescere in Piemonte il numero di casi di guarigione dal Coronavirus. Oggi ne sono stati registrati 75 (+21 rispetto a ieri). Altri 212 pazienti sono considerati in via di guarigione.

I decessi sono stati 72. Il totale è quindi di 734.

Le persone risultate positive sono in tutto 8.641, di cui 4.012 in provincia di Torino e 1.266 in provincia di Alessandria.

I ricoverati in terapia intensiva sono 446.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 24.782, di cui 14.657 risultati negativi.

La Regione precisa che per pazienti virologicamente guariti si intendono coloro che sono risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia. (ANSA).