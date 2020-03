A 61 anni pretende 'paghetta' e picchia madre, arrestato

(ANSA) - IVREA, 29 MAR - All'età di 61 anni pretendeva dalla madre la "paghetta" e non esitava, in caso di rifiuto, a passare agli insulti e alle percosse. Con questa accusa un uomo residente a Ivrea (Torino), disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri. La somma che sosteneva gli spettasse era di 70 euro alla settimana.

La donna ha riferito che la situazione andava avanti da circa un anno. Alla fine ha presentato una denuncia alla stazione di Ivrea dell'Arma.

L'arresto è scattato per estorsione e maltrattamenti. (ANSA).