Coronavirus: Piemonte, +94% posti terapia intensiva

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - In tre settimane dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la Regione Piemonte ha incrementato del 94 per cento i posti di rianimazione intensiva, passando dagli originari 287 agli attuali 554. La media di incremento, a livello nazionale è del 64 per cento. Lo rendono noto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, al termine della Conferenza delle Regioni che oggi ha fatto il punto sull'emergenza.

"Siamo tra le prime Regioni d'Italia per risultato nell'incremento dei posti di terapia intensiva - commentano il presidente Cirio e l'assessore Icardi -. All'inizio dell'emergenza avevamo una disponibilità tra le più basse a livello nazionale, ma il sistema sanitario piemontese ha compiuto uno sforzo senza precedenti. Stiamo parlando infatti della battaglia più importante e che ci vede in prima linea tutti i giorni". (ANSA).