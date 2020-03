Torino,il 31 bandiere a mezz'asta e minuto silenzio

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Anche a Torino bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio "come segno di lutto, onore al sacrificio e all'impegno degli operatori sanitari, abbraccio ideale di tutti i cittadini". Il capoluogo piemontese aderisce all'appello lanciato dal presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro.

Martedì 31 marzo alle 12, dunque, la sindaca Chiara Appendino sarà davanti al Palazzo civico "per osservare il silenzio - spiega una nota - e stringersi in un ideale abbraccio con i sindaci delle zone del Paese più colpite, con le persone che stanno lottando o sono in lutto, con gli operatori sanitari che sono in prima linea in questa dura guerra contro un nemico invisibile". (ANSA).