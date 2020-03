Coronavirus: Fca Bank e Leasys, 130 vetture per l'Anpas

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Fca Bank e la sua controllata Leasys intervengono a sostegno della comunità colpita dalla diffusione del Covid-19, fornendo un supporto concreto all'Anpas, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

Leasys ha messo a disposizione dei volontari 130 vetture Fiat e Jeep, utili anche per la consegna di tamponi per gli ospedali e per spostare agevolmente personale impegnato nelle operazioni di sicurezza quali medici, infermieri, soccorritori e volontari.

Grazie alla capillare rete di Leasys Mobility Store in Italia, i mille presidi delle associazioni iscritte all'Anpas potranno contare su un sostegno nelle azioni quotidiane di consegna di farmaci, pasti e beni di prima necessità ai cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi da casa.

"Ringraziamo vivamente l'Anpas e i suoi volontari che ogni giorno si mettono al servizio della comunità con grande coraggio e altruismo. Speriamo davvero che queste vetture possano rappresentare un valido sostengo al loro generoso e prezioso operato" afferma Giacomo Carelli, ceo di Fca Bank. (ANSA).