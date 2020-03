Troppe bare, container frigorifero al cimitero di Tortona

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Lo spazio all'obitorio è esaurito, come la cappella della Curia Vescovile, e i morti continuano ad aumentare. Per le bare è stato così necessario far arrivare un container frigorifero. Accade al cimitero di Tortona, provincia di Alessandria, una delle zone più colpite dal coronavirus in Piemonte. "Il Covid-19 non è ancora sconfitto, il picco non è ancora passato", dice il sindaco Federico Chiodi.

Dal primo marzo all'ospedale di Tortona, uno dei Covid Hospital del Piemonte, sono morte oltre 40 persone, a casa i decessi sono stati altrettanti e una quindicina di tortonesi sono deceduti in altri ospedali della Regione. "Non possiamo dire quanti fossero positivi, perché non tutti sono stati sottoposti al tampone - spiega il sindaco Chiodi - ma i numeri rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso sono davvero elevati. Per questo motivo oggi, purtroppo, abbiamo dovuto far arrivare un container frigorifero al cimitero". L'invito del primo cittadino è ad essere "tenaci nell'attenerci a tutte le norme", perché altrimenti "non fermeremo i contagi". Eppure in giro, sostiene, ci sono ancora troppe persone, forse complici le notizie che stanno circolando sulla diminuzione dell'aumento dei contagi. Non è esattamente così". (ANSA).