Torino, riaprono altri 4 mercati rionali

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Altri quattro mercati rionali all'aperto di Torino hanno ripreso l'attività, questa mattina, dopo i 24 che hanno potuto riaprire ieri. L'assessore comunale al commercio Alberto Sacco e il dirigente dell'area Mercato Roberto Mangiardi hanno autorizzato la riapertura per i mercati di piazza Madama Cristina, dove è ammesso un massimo di 72 clienti, (50 in un tratto 22 in un altro) via Nitti, corso Svizzera (4 tratti, massimo di 86 clienti complessivi) e corso Racconigi (4 tratti, numero chiuso a 210 persone totali). In tutti è mercati è ammessa soltanto la vendita di generi alimentari e al banco può essere servito solo un cliente alla volta, gli altri devono attendere in coda rispettando la distanza di almeno un metro. Per ogni tratto è previsto un varco di accesso e un altro per l'uscita. (ANSA).