Sanificazione ambienti, gruppo offre consulenza

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Il 'Gruppo Marazzato', azienda creata nel 1952 che opera nel settore ambientale con sede a Borgo Vercelli e numerose unità operative dislocate in Piemonte e Lombardia, più di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato, ha messo il proprio know-how a beneficio della collettività fin dall'inizio dello scoppio dell'epidemia..

"Ai tempi del Coronavirus, - spiega Alberto Marazzato, alla guida del gruppo con i fratelli Luca e Davide - fra le parole più ricercate sul web, vi sono anche 'disinfezione e sanificazione'. Ci sono procedure urgenti e necessarie da adottare al meglio, per garantire il diritto alla salute e il corretto ritorno alla normalità degli ambienti lavorativi, appena l'emergenza sarà rientrata. Soprattutto in tempi di ricorrenti fake news, forniamo consulenza gratuita a 360° riguardo tutte le procedure di disinfezione e sanificazione degli ambienti lavorativi. Siamo in prima linea - prosegue Marazzato - nella disinfezione degli esterni quali parcheggi, piazzali, strade, e indirettamente, mediante l'indicazione di una lista di operatori qualificati in tutta Italia, nella sanificazione di ambienti professionali interni come uffici, depositi e magazzini". (ANSA).