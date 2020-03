Messer Tulipano è social, la primavera è sul web

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Migliaia di tulipani, donati da Messer Tulipano alla Città di Torino, stanno fiorendo e colorando le aiuole di piazza Emanuele Filiberto. I bulbi, di varietà insolite e rare, sono stati piantati nel mese di novembre dai giardinieri del Castello di Pralormo. Si possono ammirare i fiori, restando a casa, seguendo le pagine social del ristorante Pastis e della Conserveria Pastis. Dal 28 marzo, anche la spettacolare fioritura di Messer Tulipano verrà raccontata attraverso i canali social della manifestazione per consentire al pubblico di visitare, restando a casa, il parco del Castello di Pralormo e gli oltre 100.000 tulipani e narcisi: un piantamento rinnovato con tulipani neri, tulipani pappagallo, viridiflora, fior di giglio, frills dalle punte sfrangiate e tante altre colorate varietà di fiori.

Ogni giorno si potranno scoprire le fioriture di tulipani "passeggiando virtualmente" nel parco del Castello, accompagnati da Consolata Pralormo che racconterà aneddoti, curiosità, il significato di ogni fiore e i segreti botanici di Pralormo. "So che sareste venuti al Castello di Pralormo, come avete fatto in questi 20 anni - dice Consolata Pralormo - Immagino la vostra tristezza e preoccupazione in questi giorni e per questo vorrei 'donarvi un po' di bellezza' e speranza…Non voglio tenere solo per me la meraviglia che al Castello (dimora della nostra famiglia da 400 anni) e nel parco, sta sbocciando". (ANSA).