Coronavirus:Szczesny, se si seguono regole ci vediamo presto

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Nell'intervista a Sky Sport24 Szczesny ha raccomandato ai tifosi di seguire le norme per fermare il contagio da Coronavirus: "Dico a tutti di rispettare le regole: più e meglio le rispettiamo, prima ci vedremo sul campo. I nostri sacrifici possono salvare vite ora, rimaniamo tutti a casa e ci vedremo presto".

Il portiere bianconero ha ricordato l'ultima partita giocata, la vittoria contro l'Inter che ha permesso alla Juventus di tornare in testa alla classifica: "Una partita molto strana, giocare a porte chiuse senza tifosi non è normale, l'abbiamo vinta e festeggiata dopo, ma senza i tifosi non è uguale. Dispiace perché nel calcio viviamo di emozioni, di momenti bellissimi coi nostri tifosi, è questo il bello del calcio". (ANSA).