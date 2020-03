Coronavirus: prosegue il lavaggio delle strade a Torino

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Prosegue a Torino, fino a fine mese, il lavaggio e l'igienizzazione delle strade cittadine da parte dell'Amiat. L''intervento della scorsa notte ha riguardato in particolare diverse zone delle circoscrizioni 2, 3, 6 e 8. Il piano di lavaggio straordinario andrà avanti con una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l'intero territorio cittadino.

"La programmazione - spiegano da Palazzo Civico - è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull'organizzazione del servizio. Un impegno aggiuntivo da parte dell'azienda incaricata della pulizia delle strade a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città". (ANSA).