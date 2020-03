Coronavirus: Fondazione Crc,primi 300mila euro per emergenza

(ANSA) - CUNEO, 26 MAR - La Fondazione Crc ha assegnato i primi 295 mila stanziati per l'emergenza coronavirus attraverso il Bando Emergenza per il Sociale. Il bando, pubblicato lo scorso venerdì 20 marzo, ha ricevuto 42 richieste.

Sono fondi a sostegno di consorzi socioassistenziali della provincia di Cuneo, case di riposo, cooperative sociali, associazioni di volontariato, parrocchie e del coordinamento provinciale della Croce Rossa. L'obiettivo è quello di garantire agli enti in prima linea condizioni di sicurezza sul lavoro e potenziare le iniziative a favore di anziani, minori, disabili, malati.

"Particolare attenzione è stata riservata agli ospiti e agli operatori delle case di riposo, strutture particolarmente colpite da questa emergenza in cui il rischio contagio è molto alto", commenta il presidente della Fondazione Crc, Giandomenico Genta. (ANSA).