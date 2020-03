Coronavirus: altre 46 vittime in Piemonte, 32 guariti

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Cresce in PIemonte il numero dei pazienti guariti dopo essere risultati positivi al Coronavirus: oggi è arrivato a 32, dei quali - informa l'Unità di crisi regionale - 13 residenti in provincia di Torino, 3 nell'Alessandrino, 5 nel Cuneese, 5 nell'Astigiano, 3 del Novarese, 1 nel Vercellese, 2 provenienti da fuori regione.

Resta alto anche oggi il numero dei decessi: sono 46 quelli comunicati oggi pomeriggio, si aggiungono ai 16 di questa mattina, portando il totale a 545.

Sono 6.708 le persone finora risultate positive, i ricoverati in terapia intensiva sono 415.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 18.486, di cui 11.329 risultati negativi. (ANSA).