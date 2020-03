Reti e check-point, Torino riapre mercati

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Sono stati riaperti questa mattina 24 mercati rionali di Torino, su un totale di circa 40, dove è stato possibili organizzare la completa recinzione e i varchi di ingresso e di uscita diversificati e presidiati da volontari e Polizia locale. In tutti iè consentita solo la vendita di generi alimentari. Il flusso dei clienti è costantemente regolato all'entrata: le persone in attesa sono tenute a tenere una distanza di almeno un metro. Il mercato con il maggiore numero di clienti ammessi, sommando le due parti di cui è formato, divise da un'ampia via e da impianti semaforici, è quello di Santa Rita, dove è ammesso un massimo di 124 clienti. I banchi, distanziati e dotati di transenne, e bancali per tenere le distanze, sono stati sistemati su un solo lato. Ammessi due clienti alla volta. Nel quartiere la riapertura del mercato ha ridotto le code ai supermercati, Tra i mercati che non hanno ancora riaperto due tra i più grandi, lo storico di Porta Palazzo e il più lungo, in corso Racconigi. (ANSA).