Coronavirus: Forum Terzo Settore, non dimenticate assistenza

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - "Mancano i presidi sanitari di protezione per gli operatori sociosanitari e per gli addetti alle pulizie e sanificazione, tra cui molte cooperative sociali di inserimento lavorativo". Lo denunciaAnna Di Mascio, portavoce del Forum Terzo Settore in Piemonte, con un appello alle Unità di Crisi e alla Protezione Civile. "Alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, alle cooperative sociali - spiega - sono infatti affidate le cure di anziani soli, disabili, minori, migranti. Il loro storico impegno a servizio delle comunità e delle famiglie rischia oggi, nel momento più difficile, di vanificarsi perché, non disponendo di presidi sanitari, espongono gravemente a rischio di contagio loro stessi e gli assistiti. Mascherine, camici, occhiali di protezione, guanti, liquidi igienizzanti, termometri a infrarossi, tute di protezione per agenti biologici manca tutto e ne abbiamo bisogno con urgenza estrema".

Forum Terzo Settore in Piemonte, l'associazione riconosciuta come la più rappresentativa per gli enti del Terzo Settore (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e cooperative sociali, società di mutuo soccorso). A questa realtà aderiscono 33 reti associative nazionali e regionali che rappresentano a loro volta 5.704 enti di primo livello. (ANSA).