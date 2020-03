Gelate in pianura, -12 su montagne torinesi

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Termometro ancora in discesa in Piemonte per l'arrivo di correnti fredde dal nord-est Europa.

Nella scorsa notte le minime sono scese sotto lo zero anche in pianura: nelle città di Alessandria le stazioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno segnato -1.3 gradi; pochi decimi sopra lo zero sulla collina torinese, minima di 0.6 a Pino, mentre nel centro del capoluogo piemontese la temperatura è scesa a 4.1 gradi Freddo invernale sulle montagne:-12.3 ai 2659 metri di Balme (Torino), -11.5 a Sampeyre, in Valle Varaita (Cuneo), -10,7 a Crissolo, in alta Valle Po; -8.8 alla stazione a 2000 metri di Bardonecchia (Torino), -11.8 al Lago Pairone di Bognanco (Vco).

Sfiorato lo zero anche in riva al lago Maggiore: a Stresa 0.4.

La parentesi invernali proseguirà con qualche schiarita in pianura ma nuvole ancora a ridosso dei rilievi; quota neve localmente a 4-500 metri. Giovedì dal tardo pomeriggio sono previste piogge dapprima sull'Astigiano e Alessandrino e poi ai settori pedemontani e montani alpini. (ANSA).