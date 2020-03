Fiorentini, 100mila euro a Città Salute

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - L'azienda Fiorentini Alimentari di Trofarello (Torino), produttrice di snack salutistici e gallette di cereali, ha donato 100.000 euro all'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, per l'emergenza Covid-19.

La donazione servirà per acquistare due ecografi, di cui uno pediatrico e uno da adulti, dispositivi di protezione alle vie respiratorie per medici e altro personale ospedaliero e caschi CPAP, utilizzati per i pazienti con grave insufficienza respiratoria.

"L'emergenza Covid-19 ci coinvolge tutti, indistintamente - spiega Roberto Fiorentini, presidente dell'azienda, che guida con la moglie Adriana e le figlie Fabrizia e Simona. - Abbiamo scelto di dare un contributo a un centro di eccellenza del nostro territorio, ma è stata una scelta difficile. E ci ha fatto anche capire quanto possano essere terribilmente difficili le scelte che i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario si trovano nel gestire questa emergenza" Fiorentini è un'azienda ultracentenaria presente in 55 Paesi nel mondo, e ha iniziato la sua attività da una piccola bottega nel centro storico di Torino. Dal 2016 partecipa al progetto Pink Is Good della Fondazione Umberto Veronesi per finanziare borse di ricerca sui tumori. (ANSA).