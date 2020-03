Fca Melfi: si riprende il 6 aprile?

(ANSA) - POTENZA, 24 MAR - "Subordinata al quadro sanitario e normativo" dell'emergenza coronavirus, la ripresa nello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) potrebbe avvenire il 6 aprile, "ma solo in modo parziale e legata al modello Compass".

Lo hanno reso noto, in un comunicato congiunto, i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf al termine di un call conference con i dirigenti del gruppo automobilistico.

Fca - secondo quanto scritto dalle organizzazioni sindacali - ha "comunicato ufficialmente che la ripresa produttiva non è più prevista per il 30 marzo e che, in relazione ai decreti attualmente in vigore, nelle ipotesi di lavoro che si stanno vagliando, la ripresa potrebbe avvenire il 6 aprile. Ad oggi l'unica certezza, visto il decreto del Presidente del Consiglio, è che il blocco è fino al 3 aprile".