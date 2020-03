Coronavirus: viola divieti e causa incidente auto,denunciato

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 24 MAR - Un 25enne di Domodossola è stato denunciato dai carabinieri per inosservanza dei provvedimenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale. Il giovane è uscito di casa finendo con l'auto contro alcuni mezzi in sosta. Per giustificarsi, ai carabinieri ha detto che stava portando dei farmaci salvavita ad un parente, ma non era vero. I militari hanno accertato che era uscito per trascorrere la serata in compagnia e che, al momento dell'incidente, stava rientrando a casa in tarda serata. (ANSA).